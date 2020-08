A San Vito Lo Capo gratuita la spiaggia senza barriere (Di venerdì 7 agosto 2020) PALERMO – Anche quest’estate, sulla spiaggia di San Vito Lo Capo (Trapani), è operativo uno spazio riservato alle persone diversamente abili che accoglie pure i loro familiari o gli accompagnatori. Leggi su dire

“Zero barriere 2020”: operativa fino al 30 settembre la spiaggia per disabili a San Vito

Anche quest’estate, sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, è operativo uno spazio riservato alle persone diversamente abili che accoglie pure i loro familiari o gli accompagnatori. Il servizio sarà attiv ...

