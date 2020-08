A Roma si torna alle discariche. Scontro sul piano rifiuti del Lazio. Zingaretti impone l’autosufficienza alla città. La Raggi attacca il governatore: “Violati gli accordi” (Di venerdì 7 agosto 2020) Come in un rapporto mai sbocciato, sull’immondizia l’intesa tra Campidoglio e Regione è più lontana che mai. Anzi dalla giunta del governatore Nicola Zingaretti è arrivato l’ennesimo strappo con l’approvazione del piano rifiuti del Lazio 2019/2025, dopo oltre due anni dalla scadenza del precedente del 2012, in cui viene imposto l’obbligo dell’autosufficienza impiantistica per ognuno dei 5 ambiti territoriali ottimali (Ato) individuati, Roma Capitale compresa. Come se non bastasse il segretario del Pd ha poi aggiunto: “Ora basta furbizie, tutti si devono assumere le proprie responsabilità per una gestione green del ciclo”. Peccato che il governatore, almeno ... Leggi su lanotiziagiornale

espressonline : Prossima fermata Giorgio Marincola. E Roma torna meticcia @maxcoccia - PaeseseraTos : Torna l’anticiclone, previste temperature torride a Firenze e a Roma - LazioIn : Calciomercato Lazio, Sirigu torna nel mirino. Ma Roma e Napoli... - stormi1904 : RT @salviamoroma: Mandato 0 come l'opera svolta in questi 3 anni TUTTO TORNA 0+0=0. M5s, Casaleggio trova l'escamotage '#mandatozero'. A Ro… - hazsecret : stesso vale per iaco, già penso a quando lo dovrò salutare perché torna a roma e mi mette angoscia sta cosa che palle odio gli arrivederci -

Ultime Notizie dalla rete : Roma torna Roma, torna la campagna “Sempre insieme #iononliabbandono” Il Sole 24 ORE Decreto Agosto, il blocco ai licenziamenti può durare anche 4 mesi. Reddito d'emergenza, altri 400 euro

Il decreto Agosto, che arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, doveva essere un provvedimento agile, snello. Al momento comprende103 articoli ed è dunque un decreto omnibus. Il testo peralt ...

Silvia Salemi, torno su Radio2 e racconto Italia che riparte

ROMA, 07 AGO - "Dai grandi eventi di teatro, musica, spettacolo, alle piccole sagre, alle mostre, alle attività nei borghi, per raccontare tra storia, tradizione e territorio l'Italia che riparte": è ...

Il decreto Agosto, che arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, doveva essere un provvedimento agile, snello. Al momento comprende103 articoli ed è dunque un decreto omnibus. Il testo peralt ...ROMA, 07 AGO - "Dai grandi eventi di teatro, musica, spettacolo, alle piccole sagre, alle mostre, alle attività nei borghi, per raccontare tra storia, tradizione e territorio l'Italia che riparte": è ...