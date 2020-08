A Roma l'ultimo saluto a Sergio Zavoli, sarà sepolto a Rimini (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma (ITALPRESS) – Mascherine e regole anti-contagio non hanno fermato l'affetto per Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico che ha fatto la storia. In tanti, infatti, questa mattina hanno preso parte all'ultimo, commosso saluto a Zavoli, in occasione dei funerali a Roma. Le esequie del giornalista scomparso all'età di 96 anni si sono svolte presso la chiesa di San Salvatore in Lauro. Oltre alla famiglia, ai suoi cari, agli amici, erano presenti politici, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, della televisione e cittadini. Hanno partecipato alla cerimonia, tra gli altri, l'ad della Rai, Fabrizio Salini, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, Renzo Arbore, Valeria Fedeli, Luigi Zanda, Walter Veltroni, Gianni Letta, Monica ... Leggi su iltempo

matteosalvinimi : In diretta da Sestri Ponente (Genova), ultimo appuntamento ligure prima di tornare a Roma. Chi si ferma è perduto!… - TalkingaboutL : @danil_etto Stai paragonando un 34enne a un40enne...e si ti confermo che fino all'ultimo secondo in campo di Roma G… - Anguill_S_Italy : MORTE ZAVOLI L'ultimo saluto L'ultimo saluto a Sergio Zavoli. Amici, colleghi e rappresentanti delle istituzioni st… - maggievale : RT @alemastronardif: La follia regna(va) sul set de #LAllieva3 ?? Una super simpatica Alessandra Mastronardi ieri durante l'ultimo giorno di… - sparklewithme22 : RT @arcticdandeljon: voglia di essere come franchino126 che al commento sotto all’ultimo post di lungotevere che recita “ora ti fai il lung… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ultimo Roma, Verano, ultimo schiaffo: «Degrado e abbandono sulla tomba di mio figlio» Il Messaggero Veretout, l’agente: “Resta al 100% alla Roma. Ieri a Napoli solo per ritirare un’auto”

Il centrocampista francese ex Fiorentina oggi romanista, Jordan Veretout, è stato spesso accostato al Napoli in queste ultime settimane di mercato. Oggi, però, il suo procuratore Mario Giuffredi, ha c ...

A Reggio Calabria si pagano più tasse, il Nord-Est in coda

ROMA (ITALPRESS) – Reggio Calabria è il comune d’Italia dove una famiglia media è costretta a pagare più tasse: l’ammontare complessivo di Irpef, Tasi, bollo auto, Tari e addizionali comunali e region ...

Il centrocampista francese ex Fiorentina oggi romanista, Jordan Veretout, è stato spesso accostato al Napoli in queste ultime settimane di mercato. Oggi, però, il suo procuratore Mario Giuffredi, ha c ...ROMA (ITALPRESS) – Reggio Calabria è il comune d’Italia dove una famiglia media è costretta a pagare più tasse: l’ammontare complessivo di Irpef, Tasi, bollo auto, Tari e addizionali comunali e region ...