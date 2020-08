A #Giffoni50, incontro con il leggendario animatore Glen Keane (Di venerdì 7 agosto 2020) Il premio Oscar, Glen Keane sarà tra i protagonisti di #Giffoni50. L'incontro, in streaming, è in programma per giovedì 27 agosto. I giurati della categoria Generator +13 avranno la possibilità di confrontarsi con una delle firme più prestigiose del cinema d'animazione, regista dell'atteso OVER THE MOON - IL FANTASTICO MONDO DI LUNARIA. Il film di animazione, una co-produzione Pearl Studio e Netflix, sarà disponibile in autunno solo su Netflix. OVER THE MOON - IL FANTASTICO MONDO DI LUNARIA (...) - Musica e Spettacoli / Oscar, Cinema, Eventi, Giffoni Film Festival Leggi su feedproxy.google

