A Beirut l'ennesima 'Caporetto' italiana in politica estera

Mi ricordo. Perché ero lì. Ero tra le macerie di Beirut, prodotte dagli attacchi aerei israeliani. Era il 14 agosto del 2006. La guerra tra Israele ed Hezbollah era finita da qualche giorno, e il ...

Ultime Notizie dalla rete : Beirut ennesima A Beirut l'ennesima "Caporetto" italiana in politica estera Globalist.it A Beirut l'ennesima "Caporetto" italiana in politica estera

Mi ricordo. Perché ero lì. Ero tra le macerie di Beirut, prodotte dagli attacchi aerei israeliani. Era il 14 agosto del 2006. La guerra tra Israele ed Hezbollah era finita da qualche giorno, e il mart ...

A Beirut si contano 137 morti e 5 mila feriti. Macron, "organizzo io gli aiuti internazionali"

AGI - Continua ad aggravarsi il bilancio della doppia esplosione che ha devastato Beirut: secondo quanto riferito dal ministro della Salute libanese, Hamad Hassan, i morti sono almeno 137 e 5 mila i f ...

