2 milioni per le piste ciclabili in Regione (Di venerdì 7 agosto 2020) Si è svolto oggi presso gli uffici di via Sabbadini un incontro tra il Sindaco Pietro Fontanini, l’Assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti e l’Assessore ai lavori pubblici e Vicesindaco Loris Michelini per individuare quelli che sono i lavori che l’Amministrazione Comunale intende effettuare, con il contributo della Regione, nei prossimi mesi. Tre, le priorità illustrate: la prima riguarda la creazione di una pista ciclabile che da piazzale Cella porta a Cargnacco. Nei lavori è compreso anche lo spostamento dell’asse stradale in corrispondenza dell’intersezione con via Gonars e via Selvuzzis e la contestuale realizzazione di una rotonda al fine di rendere l’incrocio, oggi estremamente pericoloso, sicuro sia per i ciclisti che per gli automobilisti. La seconda riguarda la ... Leggi su udine20

matteosalvinimi : Se io vado a processo per aver ritardato di qualche giorno lo sbarco di qualche immigrato, Conte e compagni dovrebb… - luigidimaio : Anche la politica dia il buon esempio di fronte ai cittadini. Il taglio dei parlamentari comporterebbe un risparmio… - ilpost : I dirigenti della NRA, la potente lobby delle armi statunitensi, sono accusati di aver intascato milioni e milioni… - Gio43797420 : RT @Gitro77: Con la scusa di risparmiare 57 milioni di euro annui (lo 0,006% della spesa pubblica italiana) vogliono tagliare definitivamen… - mirellaladini : RT @matteosalvinimi: Se io vado a processo per aver ritardato di qualche giorno lo sbarco di qualche immigrato, Conte e compagni dovrebbero… -

Ultime Notizie dalla rete : milioni per Piano Fontana, a Bergamo 251 milioni: 130 già riservati per la Bergamo-Treviglio BergamoNews.it Huawei e il suo ecosistema di prodotti e servizi: ecco come sta crescendo

Con la nostra carrellata sugli ecosistemi proposti dai vari brand arriviamo a parlare di Huawei, il colosso asiatico che ha da poco raggiunto la vetta tra i produttori di smartphone, ma che paradossal ...

Coronavirus, salgono a oltre 19 milioni i casi nel mondo

I casi di coronavirus a livello mondiale hanno superato la soglia dei 19 milioni, inclusi 712.315 decessi. Oltre quattro contagi su dieci si registrano negli Stati Uniti e in Brasile, i Paesi più colp ...

Con la nostra carrellata sugli ecosistemi proposti dai vari brand arriviamo a parlare di Huawei, il colosso asiatico che ha da poco raggiunto la vetta tra i produttori di smartphone, ma che paradossal ...I casi di coronavirus a livello mondiale hanno superato la soglia dei 19 milioni, inclusi 712.315 decessi. Oltre quattro contagi su dieci si registrano negli Stati Uniti e in Brasile, i Paesi più colp ...