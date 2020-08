Zidane: “Siamo preparati per il City. Bale ha preferito non giocare” (Di giovedì 6 agosto 2020) Vigilia di Champions League per il Real Madrid, impegnato domani nella sfida con il Manchester City. Il tecnico dei blancos Zinedine Zidane ha presentato la gara:“La squadra sta bene perché ci siamo preparati per questa partita. Sappiamo di essere in svantaggio ma è un’altra finale e proveremo a fare una grande gara”. Sulle condizioni di Hazard e Marcelo: “Hazard ha accusato un po’ di fastidio a fine campionato ma ora sta molto meglio e penso che stia bene e con fiducia. Marcelo è come gli altri al cento per cento”. Sulla mancata convocazione di Bale, Zidane ha spiegato: “Ha preferito non giocare e il resto è tra me e lui” . Infine sulla gara di domani, ha detto: “Non so cosa accadrà domani, ma ... Leggi su alfredopedulla

