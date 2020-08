Zavoli: Casellati, ‘passione, rispetto, giornalismo qualità’ (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Giornalista e scrittore di incredibile talento e brillante intelligenza, è stato tra i più vivaci e importanti narratori della nostra storia. Il suo volto e la sua voce divennero per milioni di italiani la garanzia di un giornalismo di qualità, fatto di passione, di ricerca instancabile della verità e di rispetto”. Lo ha sottolineato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ricordando Sergio Zavoli, in apertura di seduta.“Aveva iniziato la sua esperienza alla Rai dal giornalismo sportivo. Indimenticabile -ha proseguito Casellati- il suo ‘Processo alla tappa’ del Giro d’Italia, nel pieno degli anni ’60, in cui riuscì a fondere sport e cultura, coinvolgendo nella sua ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Zavoli: Casellati, 'dispiacere per no camera ardente per emergenza coronavirus'... - TV7Benevento : Zavoli: Casellati, 'passione, rispetto, giornalismo qualità' (2)... - SenatoStampa : #Zavoli. In Aula, in apertura di seduta, commemorazione del giornalista e scrittore #SergioZavoli, senatore dalla X… - CarterNicK50 : @tg2rai @Pres_Casellati Zavoli, Tg2 sbaglia ancora. Anzaldi: 'Ennesima sciatteria' #CacciateDirettoreTG -

Ultime Notizie dalla rete : Zavoli Casellati Zavoli, Casellati: Esempio di giornalismo lucido e appassionato AgCult Zavoli: Casellati, ‘dispiacere per no camera ardente per emergenza coronavirus’

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Eletto per la prima volta al Senato nel 2001 e poi per altre tre legislature”, Sergio Zavoli “in ogni suo intervento seppe distinguersi per autorevolezza, competenza, serie ...

L'omaggio del Senato a Sergio Zavoli

Con un minuto di silenzio e un lungo applauso l'Aula del Senato ha tributato il suo omaggio a Sergio Zavoli, scomparso nella serata di martedì scorso. "Giornalista e scrittore di incredibile talento e ...

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Eletto per la prima volta al Senato nel 2001 e poi per altre tre legislature”, Sergio Zavoli “in ogni suo intervento seppe distinguersi per autorevolezza, competenza, serie ...Con un minuto di silenzio e un lungo applauso l'Aula del Senato ha tributato il suo omaggio a Sergio Zavoli, scomparso nella serata di martedì scorso. "Giornalista e scrittore di incredibile talento e ...