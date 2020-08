Younes spegne 27 candeline e ringrazia per gli auguri: sui social il solito cuore azzurro (Di giovedì 6 agosto 2020) Ventisettesimo compleanno in campo per Amin Younes. L'ex Ajax festeggerà preparando la partita al Barcellona, quindi senza eccessi, intanto arrivano gli auguri della SSC Napoli tramite i canali social. Leggi su tuttonapoli

?Messa in bacheca la coppa Italia, con in tasca la qualificazione all'Europa League, Gattuso ormai pensa solo alla sfida di Champions con il Barcellona, perché arrivando ai quarti la stagione diventer ...

Serie A, 35ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Cadono Juve e Napoli, ok Atalanta, Lazio e Milan, Roma a valanga, pareggia l'Inter. Derby della Lanterna al Genoa, il Lecce spera, Torino-Verona 1-1. Dopo un primo tempo giocato a ritmi insolitamente ...

