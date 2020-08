WWE – Nick Khan nominato Presidente e Chief Revenue Officer da Vince McMahon (Di giovedì 6 agosto 2020) Oggi WWE ha annunciato che Nick Khan, ex codirettore televisivo presso la Creative Artists Agency (CAA), è stato nominato Presidente e Chief Revenue Officer, riportando direttamente al Presidente e CEO della WWE Vince McMahon. “Nick ha una profonda conoscenza della nostra attività e una comprovata esperienza nel generare un significativo valore aggiunto per le società sportive e di entertainment“, spiega McMahon. “Nel rappresentare la WWE presso la CAA, ha contribuito a trasformare il nostro modello di business, garantendo l’aumento dell’utilizzo dei diritti mediatici nazionali del 3,6% rispetto ai nostri accordi ... Leggi su sportfair

Nella giornata di mercoledì 5 agosto la WWE ha annunciato di aver scelto Nick Khan, ex capo del settore televisivo della Creative Artists Agency (CAA), come nuovo presidente e Chief Revenue Officer (d ...