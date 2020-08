World of Warcraft rende omaggio al compianto streamer Reckful con un NPC (Di giovedì 6 agosto 2020) Blizzard sta per onorare uno dei giocatori più iconici di World of Warcraft, Byron "Reckful" Bernstein, aggiungendo il defunto streamer come maestro dei Ladri all'interno del gioco. I giocatori con accesso alla beta della nuova espansione Shadowlands possono trovare l'NPC situato nella Cattedrale della Luce.L'NPC ha opzioni di dialogo uniche, mentre i giocatori possono rispondere al personaggio scegliendo una delle due opzioni: "Ho bisogno di allenamento, Reckful" oppure "È stato bello rivederti". Questo tuttavia non è il primo NPC nel gioco ispirato a Reckful. Byron Burnside ad esempio è un venditore umano che può essere trovato a Bridgeport.Reckful è morto il 2 luglio all'età di 31 anni. Dopo la sua scomparsa, migliaia ... Leggi su eurogamer

