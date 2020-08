«Women». Gli scatti al femminile del National Geographic (Di giovedì 6 agosto 2020) Una giovane sposa afghana, donne in protesta sui gradini del Campidoglio in Virginia, raccoglitrici di foglie di the in Sri Lanka, ballerine di samba a Salvador da Bahia, donne al Tempio indiano di Gopinath, Miss Trinidad in un tripudio di piume, un intenso ritratto della senatrice Liliana SegreQuesti solo alcuni dei 70 scatti in mostra sino al 13 settembre nella suggestiva cornice dell'Oratorio di Santa Maria della Vita a Bologna, chiesa celebre per il complesso scultoreo del Compianto sul Cristo Morto di Niccolò dell'Arca Un percorso espositivo tutto al femminile e articolato in 6 sezioni, che raccoglie una selezione di immagini tratte dallo straordinario archivio del National Geographic: un viaggio attraverso un secolo di storia delle donne in tutti i continenti, con un focus particolare sui problemi e le ... Leggi su panorama

Piero_Strada : RT @UAAR_it: Uno studio USA molto interessante dimostra che gli Stati in cui vigono norme più restrittive in fatto di aborto sono anche que… - Massimi20143712 : RT @CalcioPillole: #SerieA femminile, sorteggiato il calendario. Si ricomincia il 22 Agosto con il big match tra Fiorentina ed Inter. Gl… - CalcioPillole : #SerieA femminile, sorteggiato il calendario. Si ricomincia il 22 Agosto con il big match tra Fiorentina ed Inter.… - joevinegar : RT @UAAR_it: Uno studio USA molto interessante dimostra che gli Stati in cui vigono norme più restrittive in fatto di aborto sono anche que… - nonnachicca58 : RT @UAAR_it: Uno studio USA molto interessante dimostra che gli Stati in cui vigono norme più restrittive in fatto di aborto sono anche que… -

Ultime Notizie dalla rete : Women Gli «Women». Gli scatti al femminile del National Geographic Panorama Juventus women, il calendario completo del prossimo campionato

Il sito Juvenews.eu di titolarità di Geo Editrice S.r.l. con sede in Roma, via Bomarzo 34, C.F./PI 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabile dei contenu ...

Juventus Women, Gama: «Siamo pronte a conquistare un altro titolo»

Ospite in collegamento su Sky Sport 24 durante i sorteggi del calendario della Serie A Femminile, Sara Gama ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. CAMPIONATO E SCUDETTO – «È un qualcosa di different ...

Il sito Juvenews.eu di titolarità di Geo Editrice S.r.l. con sede in Roma, via Bomarzo 34, C.F./PI 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabile dei contenu ...Ospite in collegamento su Sky Sport 24 durante i sorteggi del calendario della Serie A Femminile, Sara Gama ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. CAMPIONATO E SCUDETTO – «È un qualcosa di different ...