Wolverhampton-Olympiacos oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ottavi Europa League (Di giovedì 6 agosto 2020) Wolverhampton-Olympiacos sarà visibile oggi in tv, ecco il canale, l’orario di riferimento e le informazioni sulla diretta streaming del match. Si riparte dal pareggio per 1-1 strappato dagli inglesi in terra greca, dunque in questo ritorno da dentro o fuori è comunque tutto estremamente in bilico e ci si attendono emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21 di giovedì 6 agosto, diretta tv su Sky Sport Football e streaming su Sky Go. Leggi su sportface

