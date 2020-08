Voucher scuola, clamorosa gaffe della Regione Piemonte: illuse 45mila famiglie (Di giovedì 6 agosto 2020) Diventa un caso il Voucher scuola in Piemonte. Dopo settimane di tira e molla, con le famiglie lasciate in sospeso riguardo alla possibilità di ottenere il bonus scuola dopo essere risultati idonei, e con i fondi che scarseggiano tanto da non riuscire a coprire tutta la graduatoria, un errore definito dalla stessa Regione “inaccettabile” complica le cose. L’incredibile errore del funzionario della Regione Piemonte Con una email inviata alle famiglie, la Regione Piemonte ha comunicato, per sbaglio, l’assegnazione di un Voucher da 100 euro. “La tua domanda per il Voucher scuola e trasporti è ... Leggi su quifinanza

