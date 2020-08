Vladimir Luxuria risponde ad Adinolfi dopo l’agghiacciante tweet Pascale-Turci: “Bieco moralismo pieno di livore ed odio” (Di giovedì 6 agosto 2020) Vladimir Luxuria ha risposto al tweet assurdo e pieno di livore di Mario Adinolfi che, commentando il gossip con protagonista la ex compagna di Berlusconi, ha postato uno scatto di lei in compagnia del Cavaliere e Francesca Pascale, scrivendo: “Ricordo il sorriso mesto di quando lei gli portò Luxuria a cena a Palazzo Grazioli, con... L'articolo Vladimir Luxuria risponde ad Adinolfi dopo l’agghiacciante tweet Pascale-Turci: “Bieco moralismo pieno di livore ed odio” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Vladimir Luxuria ha risposto al tweet assurdo e pieno di livore di Mario Adinolfi che, commentando il gossip con protagonista la ex compagna di Berlusconi, ha postato uno scatto di lei in compagnia de ...

