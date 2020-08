'Viviana, torna a casa', l'appello su Facebook del marito della donna scomparsa a Messina insieme al figlio (Di giovedì 6 agosto 2020) 'Viviana, ascoltami bene. torna a casa '. Sono queste le parole di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, la donna scomparsa dopo un'incidente sull'autostrada tra Messina e Palermo. La mamma è ... Leggi su leggo

asfodelo258 : Non trovo niente di disperato nell'appello del marito, semmai qlcs di disperante https://video.lastampa.ithttps://v… - MarcoFIORelly : Viviana torna da tuo martito. Ma, se proprio non vuoi, vieni a casa mia ?????? - Progen20 : RT @BzBroono: L'appello del marito di #VivianaParisi scomparsa col figlio a Messina 'Torna a casa, hai fatto solo un piccolo incidente, non… - giuno73 : RT @chilhavistorai3: “Viviana torna a casa, non c’è nessun problema, hai fatto solo un piccolo incidente…”: Appello video pubblicato dal ma… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: “Viviana torna a casa, non c’è nessun problema, hai fatto solo un piccolo incidente…”: Appello video pubblicato dal ma… -