Vittorio Feltri parla della legge anti omofobia e del «sessismo immaginario» in Italia (Di giovedì 6 agosto 2020) In un editoriale sul Libero del 6 agosto, Vittorio Feltri parla di sessismo, che secondo lui, in Italia non esiste e della nuova legge anti-omofobia in corso di approvazione in parlamento. «In effetti gli omosessuali hanno ragione a pretendere di essere chiamati gay, però al di là della definizione rimangono froci e tra di loro si appellano proprio così», scrive Feltri parlando della ddl Zan e del fatto e della sue critiche da parte della destra.«E chissenefrega delle parole. I fatti dicono che parecchi maschi preferiscono coricarsi con altro maschi anziché con donne come ... Leggi su giornalettismo

