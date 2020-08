Vite Al Limite: che fine ha fatto Maja Radanovic oggi? (Di giovedì 6 agosto 2020) Sul web la troviamo etichettata come "la più complicata paziente di tutto il programma" e, ancora, come "quella maggiormente ostacolata dalla famiglia intera". Ma esattamente, chi è Maja Radanovic e perché le sue fan-page (soprattutto americane) hanno iniziato ad attaccarla in questo modo?La conosceremo più da vicino stasera su Real Time Maja, protagonista di Vite Al Limite e paziente del dottor Nowzaradan che ha deciso di affidarsi alla clinica di Houston per il recupero di una condizione fisica normale. A soli 33 anni all'epoca della sua partecipazione al programma, Maja era ormai arrivata a pesare 315 chilogrammi, ma proprio grazie al suo percorso all'interno del docu-reality era riuscita a perdere ben 50 chili in soltanto 8 mesi, iniziando ... Leggi su blogo

toysblogit : Vite Al Limite: che fine ha fatto Maja Radanovic oggi? - ironicola : @NuNuZ_00 ???? Ci sono molte donne con il filtro 'taglia basso' sempre inserito Calzini corti? con me non trombi Non… - Virgostarseed : @pagan_norse 'i tuoi dei sono solo miti ed i tuoi incantesimi sono stupidi ma HEY vite passate e animali totem uuuu… - zazoomblog : Vite al limite su Real Time: stasera Brandi e Kandi Dreier - #limite #Time: #stasera #Brandi #Kandi - Nicholas_Hook : @marioadinolfi Ma fatti una vita invece di pensare ai mazzi degli altri. E se proprio vuoi diventare famoso, prova… -

Ultime Notizie dalla rete : Vite Limite Vite al limite, come stanno oggi Leneatha Reed e Coliesa McMillan NewNotizie Stabilito il prezzo dell’uva per la vendemmia 2020

4 franchi al kg per le uve Doc e 2 franchi al kg per le uve in esubero, destinate a progetti alternativi. Questi i prezzi stabiliti oggi dalla Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese (IVVT) e ...

Toyota Supra: supera il test dell’alce, ma ci si aspettava di meglio [VIDEO]

La nuova Toyota Supra è stata una delle sportive più discusse di tutto il 2020, per via del suo passato glorioso e della nuova alleanza con BMW per la realizzazione del telaio e del propulsore. I puri ...

4 franchi al kg per le uve Doc e 2 franchi al kg per le uve in esubero, destinate a progetti alternativi. Questi i prezzi stabiliti oggi dalla Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese (IVVT) e ...La nuova Toyota Supra è stata una delle sportive più discusse di tutto il 2020, per via del suo passato glorioso e della nuova alleanza con BMW per la realizzazione del telaio e del propulsore. I puri ...