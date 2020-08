Virus, dopo tre mesi di coma si sveglia e scopre che la sua famiglia è stata sterminata dal Covid (Di giovedì 6 agosto 2020) Si sveglia dopo 3 mesi di a causa del e scopre che la sua è stata sterminata dal . Scott Miller, 43enne di Edimburgo, ha scoperto di essere l'unico sopravvissuto della sua famiglia dopo che la madre e ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Virus dopo Dopo l'aumento il virus dà una tregua, zero casi e altri due guariti nel Cesenate CesenaToday Coronavirus, ultime news. Il bollettino: 402 nuovi casi e 6 morti in 24 ore. LIVE

La Gran Bretagna ha deciso di imporre nuovamente una quarantena nei confronti dei viaggiatori in arrivo dal Belgio, da Andorra e dalle Bahamas. Lo rende noto il ministero britannico ai Trasporti. Il p ...

Coronavirus, in Italia 402 i nuovi contagi. Aberdeen, 2 giocatori positivi e altri 6 in isolamento

Stando all'ultimo report della Johns Hopkins University, sono diventati 18.851.834 i casi accertati di Covid-19 nel mondo. Il bilancio delle vittime è invece salito a quota 708.540: +7.500 solo nell'u ...

