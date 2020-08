Vince la trasparenza: il governo toglie il segreto dagli atti del Cts. TPI lo chiedeva da mesi (Di giovedì 6 agosto 2020) Alla fine il governo ha deciso di togliere il segreto sugli atti del Comitato tecnico scientifico (Cts) posti alla base dei Dpcm per il contrasto all’emergenza Coronavirus. Dopo mesi di richieste, appelli e ricorsi giudiziari, la notizia è arrivata nella tarda serata di ieri da parte della Fondazione Luigi Einaudi, che ha annunciato che pubblicherà oggi sul suo sito quanto emerge dai documenti. “La Fondazione Luigi Einaudi annuncia che pochi minuti fa gli avvocati Rocco Todero, Andrea Pruiti ed Enzo Palumbo hanno ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la documentazione a suo tempo secretata del Comitato tecnico scientifico posta a base dei Dpcm”, si legge nel comunicato della Fondazione Luigi Einaudi di ieri sera. La decisione di rimuovere il ... Leggi su tpi

Alla fine il governo ha deciso di togliere il segreto sugli atti del Comitato tecnico scientifico (Cts) posti alla base dei Dpcm per il contrasto all’emergenza Coronavirus. Dopo mesi di richieste, app ...

Alla fine il governo ha deciso di togliere il segreto sugli atti del Comitato tecnico scientifico (Cts) posti alla base dei Dpcm per il contrasto all'emergenza Coronavirus. Dopo mesi di richieste, app ...