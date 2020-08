Villa Literno, rapina finisce nel sangue: automobilista di Villaricca accoltellato e derubato dell’auto (Di giovedì 6 agosto 2020) rapina finisce nel sangue a Villa Literno. Lungo la strada provinciale che da Trentola porta a Ischitella, un uomo di Villaricca è stato accoltellato da un malvivente che gli ha portato via l’auto. A riportare la notizia è Casertace.it. Villa Literno, Villaricchese accoltellato in una rapina La vittima viaggiava in direzione Ischitella quando sarebbe stato … L'articolo Villa Literno, rapina finisce nel sangue: automobilista di Villaricca accoltellato e derubato dell’auto Teleclubitalia notizie da ... Leggi su teleclubitalia

vitobusto : RT @TeleradioNews: Coronavirus: muore 73enne nel Casertano. Nuovo focolaio a Villa Literno - TeleradioNews : Coronavirus: muore 73enne nel Casertano. Nuovo focolaio a Villa Literno - giannigosta : Coronavirus: muore 73enne nel Casertano. Nuovo focolaio a Villa Literno - TeleradioNews : Coronavirus: muore 73enne nel Casertano. Nuovo focolaio a Villa Literno - TeleradioNews : Coronavirus: muore 73enne nel Casertano. Nuovo focolaio a Villa Literno - -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Literno Villa Literno, un nuovo numero uno Magazine Pragma Villa Literno, arriva un portiere dalla Virtus Goti

Il Villa Literno comunica l’accordo con Luigi Stazione per la stagione 2020/2021. L’estremo difensore farà coppia con il riconfermato Vincenzo Mormile andando ad arricchire il delicato reparto dei por ...

Villa Literno, una conferma e un nuovo acquisto under

Continua la campagna di rafforzamento per il Villa Literno che aggiunge altri 2 importanti tasselli nello scacchiere di mister Alessandro Del Prete. Il Villa Literno Calcio comunica di aver tessarato ...

Il Villa Literno comunica l’accordo con Luigi Stazione per la stagione 2020/2021. L’estremo difensore farà coppia con il riconfermato Vincenzo Mormile andando ad arricchire il delicato reparto dei por ...Continua la campagna di rafforzamento per il Villa Literno che aggiunge altri 2 importanti tasselli nello scacchiere di mister Alessandro Del Prete. Il Villa Literno Calcio comunica di aver tessarato ...