VIDEO Siviglia-Roma, Fonseca: “Voglio sempre vincere, domani avremo solo una chance” (Di giovedì 6 agosto 2020) Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia di Siviglia-Roma."Se non vinciamo, siamo fuori. Non abbiamo due possibilità ma solo una. Si tratta di un match importante, ma io voglio sempre vincere tutte le partite. L'ambizione è sempre la stessa. Dall'altra parte c'è un avversario fortissimo, con un grande allenatore. L'esperienza in questo tipo di competizioni è importante e loro hanno vinto cinque Europa League negli ultimi 15 anni. Non perdono da 17 partite. Sono in un buon momento, ma lo siamo anche noi. Sarà una sfida difficile contro una grande squadra". Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico giallorosso.Leggi qui tutte le dichiarazioni: Roma, Fonseca: “Zaniolo dal 1°, ... Leggi su mediagol

