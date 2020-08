VIDEO Siviglia-Roma, Fonseca: “Squadra motivata. Pellegrini? Svelo in che posizione può giocare” (Di giovedì 6 agosto 2020) Paulo Fonseca svela gli ultimi dubbi di formazione in conferenza stampa."Siamo del tutto concentrati sul campo, non ho bisogno di spronare la squadra, si tratta di gare per cui non è faticoso trovare motivazioni. Abbiamo fiducia, siamo pronti a giocare contro una squadra come il Siviglia. Pellegrini è un'opzione, potrebbe giocare nella posizione di Veretout. Ma su di lui non ho deciso. Anche Cristante può giocare". Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Roma alla vigilia del match di Europa League contro il Siviglia.Leggi qui tutte le dichiarazioni: Roma, Fonseca: "Zaniolo dal 1°, Pellegrini è un'opzione. Siviglia? Non serve spronare, la squadra..." Leggi su mediagol

OfficialASRoma : ? 20:45, #JuveRoma ?? L'ultima partita di campionato ?????? L'ultima partita prima del Siviglia ?? Daje Roma! ?? #ASRoma - romatv : ? Mancano 4 giorni agli ottavi di finale di @EuropaLeague contro il Siviglia ?? ?? Noi ci siamo arrivati così ?? - Mediagol : #Video Siviglia-#Roma, Fonseca: 'Squadra motivata. Pellegrini? Svelo in che posizione può giocare' - Mediagol : #VIDEO Siviglia-#Roma, le scelte di Fonseca in #EuropaLeague: Ibanez in difesa e Zaniolo titolare. La probabile for… - Mediagol : #Video Siviglia-#Roma, le scelte di Fonseca in #EuropaLeague: Ibanez in difesa e Zaniolo titolare. La probabile for… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Siviglia VIDEO Siviglia-Roma, Fonseca: “Squadra motivata. Pellegrini? Svelo in che posizione può giocare” Mediagol.it La partita di Monchi. La Roma a Siviglia va incontro a una promessa mancata

A coronamento di un ottima stagione e a dimostrazione dell’entusiasmo ritrovato, due settimane fa era giunta la notizia della scelta, da parte dell’Ateneo di Siviglia, di far interpretare al direttore ...

Lo Street artist TvBoy a Catania con tre nuovi murales

Catania, 6 ago. (askanews) – Lo Street artist italiano TvBoy ha realizzato tre nuove opere a Catania che rappresentano rispettivamente il presidente Usa, Donald Trump come scienziato pazzo, due pesci ...

A coronamento di un ottima stagione e a dimostrazione dell’entusiasmo ritrovato, due settimane fa era giunta la notizia della scelta, da parte dell’Ateneo di Siviglia, di far interpretare al direttore ...Catania, 6 ago. (askanews) – Lo Street artist italiano TvBoy ha realizzato tre nuove opere a Catania che rappresentano rispettivamente il presidente Usa, Donald Trump come scienziato pazzo, due pesci ...