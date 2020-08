VIDEO Siviglia-Roma, Fonseca: “Gara importante, c’è ottimismo. Cessione? Rispondo così” (Di giovedì 6 agosto 2020) Paulo Fonseca tra campo ed extra-campo.Mentre la Roma viene ufficialmente ceduta a Friedkin, i giallorossi si preparano a scendere sul rettangolo verde per affrontare il Siviglia in occasione degli ottavi di finale di Europa League. "Siamo totalmente concentrati sulla partita, non pensiamo ad altro. I giocatori sono molto motivati, non ho bisogno di motivarli. Tutti sanno che è un momento importante. Abbiamo fiducia e ottimismo. La squadra è pronta per giocare contro un avversario forte come il Siviglia", queste le dichiarazioni del tecnico dei capitolini nella conferenza stampa della vigilia.Leggi qui tutte le dichiarazioni: Roma, Fonseca: “Zaniolo dal 1°, Pellegrini è un’opzione. Siviglia? Non ... Leggi su mediagol

