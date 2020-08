VIDEO | Regionali Campania, Grimaldi (Fi): “Chi fa salto della quaglia perde la faccia” (Di giovedì 6 agosto 2020) NAPOLI – “Con la transumanza, e’ il caso di tanta gente che dal centrodestra e’ passata nelle liste del centrosinistra con le promesse, chi ha perso la faccia e la credibilita’ sono quelli che hanno fatto il cosiddetto salto della quaglia”. Si tratta di persone “che hanno sempre condiviso i valori del centrodestra, fino a ieri hanno criticato De Luca e la sua gestione e ora si ritrovano dall’altro lato. Loro dovranno spiegare ai cittadini quale sia la motivazione che li ha spinti a farlo, se non future promesse”. Cosi’ alla Dire Massimo Grimaldi, consigliere campano di Forza Italia, sulla scelta di alcuni esponenti di centrodestra di sostenere la candidatura a presidente della Regione Campania di Vincenzo De Luca.GRIMALDI (FI): “NAPOLI E CASERTA CASSEFORTI CENTRODESTRA” Leggi su dire

Il sindaco di Bergeggi candidato con il Pd si concentrerà sulla sanità, il trasporto pubblico, l’ambiente e il turismo, lo sport e il commercio. In caso di mandata elezione si candiderà a Savona? “Ved ...

Il trailer di "Padrenostro", film con Favino per Venezia 77

Roma, 6 ago. (askanews) - È uscito il trailer di "Padrenostro", film diretto da Claudio Noce con Pierfrancesco Favino in concorso alla 77esima Mostra Internazionale d Arte Cinematografica di Venezia, ...

