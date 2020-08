Vibo Valentia, latitante da due anni ma era rimasto nel suo paese: arrestato il boss della ‘ndrangheta Domenico Bonavota (Di giovedì 6 agosto 2020) Non si era allontanato dal suo territorio. In pieno stile ‘ndranghetistico, il boss latitante Domenico Bonavota, 41 anni e un ergastolo da scontare, non ha mai lasciato Sant’Onofrio, in provincia di Vibo Valentia. I carabinieri lo cercavano da circa due anni quando si era reso irreperibile dopo la condanna per un omicidio. Negli ultimi mesi, inoltre, Domenico Bonavota si era sottratto anche a due ordinanze di custodia cautelare. Il boss, infatti, era ricercato perché destinatario di due provvedimenti di arresto nell’ambito delle inchieste “Rinascita-Scott” e “Imponimento” coordinate dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Il blitz è scattato ... Leggi su ilfattoquotidiano

