Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2020 ore 07 | 30

VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2020 ORE 07.20 UMBERTO VERINI BUON GIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DALLA VIA PONTINA SULLA QUALE UN INCIDENTE ALL'ALTEZZA DI APRILIA È LA CAUSA DELLE CODE IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI STA IN CODA DA VIA DI TOR VERGATA IN INGRESSO SUL GRA DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE GIÀ DA VIA DI SALONE STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA DOVE SI RALLENTA DA SETTECAMINI NUOVAMENTE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ E CHIUDIAMO CON LA VIA CASSIA DOVE SI RALLENTA ALL'ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNAMENTO CON ASTRAL

