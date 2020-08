Vettel veste di rosa. Il piano di Aston Martin: simbolo e competitività con la regia di Toto Wolff (Di giovedì 6 agosto 2020) La divisa di Sebastian Vettel potrebbe passare presto dal rosso al rosa. Nessun problema di lavaggio, ma un cambio di scuderia ormai messo in conto da diverso tempo. Sono infatti 2 mesi che la Racing Point ha avviato i contatti con il tedesco per stringere un accordo valido a partire dalla stagione 2021, quando la scuderia cambierà nome in Aston Martin e Seb dirà addio alla Ferrari. Dan Mullan/Getty ImagesL’annuncio sarebbe dovuto arrivare già fra i due Gp di Silverstone, ma il caso di positività al Coronavirus di Sergio Perez ha rallentato le operazioni: annunciare la sostituzione del pilota messicano in questo momento delicato non sarebbe soltanto un danno d’immagine, ma risulterebbe anche poco elegante nei confronti di ‘Checo’ che negli ultimi anni ha portato ... Leggi su sportfair

