Verbali desecretati, sulla zona rossa nella Bergamasca resta ancora il mistero (Di giovedì 6 agosto 2020) La pubblicazione dei cinque Verbali del Comitato tecnico-scientifico (28 febbraio, 1-7-30 marzo, 9 aprile) ci permette di capire, in buona parte, cosa sia successo lungo la catena di decisioni che coinvolse scienziati, istituzioni e governo nel periodo decisivo della pandemia da Covid-19. Nel mistero, almeno sinora, restano quelle due sedute del Cts, con relative note inviate all’esecutivo, sull’istituzione della zona rossa nella Bergamasca. Si tratta di un primo verbale, datato 3 marzo, in cui gli esperti guidati dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, scrivono che Alzano Lombardo e Nembro risultano essere “ad alto rischio” per “la diffusione dei contagi”; che l’indice R0 è ... Leggi su ilfattoquotidiano

I verbali del Cts sono stati messi online dalla Fondazione Einaudi. Per le questioni più spinose come la chiusura delle zone rosse di Alzano e Nembro non ci sono ancora comunicati. Il 7 marzo vennero ...

Sono stati pubblicati dalla fondazione Luigi Einaudi i verbali del Comitato tecnico scientifico posti alla base dei Dpcm relativi alla gestione dell'epidemia nel Paese e desecretati, con l'ok di Palaz ...

I verbali del Cts sono stati messi online dalla Fondazione Einaudi. Per le questioni più spinose come la chiusura delle zone rosse di Alzano e Nembro non ci sono ancora comunicati. Il 7 marzo vennero ...Sono stati pubblicati dalla fondazione Luigi Einaudi i verbali del Comitato tecnico scientifico posti alla base dei Dpcm relativi alla gestione dell'epidemia nel Paese e desecretati, con l'ok di Palaz ...