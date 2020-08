Verbali del comitato scientifico pubblicati sul sito della Fondazione Einaudi, il legale: “Battaglia di trasparenza non approccio partigiano” (Di giovedì 6 agosto 2020) Sono online i cinque Verbali del comitato tecnico scientifico richiamati nei decreti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte su cui era stato posto il segreto. I documenti sono stati pubblicati dalla Fondazione Einaudi che aveva chiesto l’accesso ai documenti ad aprile. Accesso negato che ha scatenato una battaglia legale finita davanti ai giudici del Consiglio di Stato. Ieri anche il Copasir aveva chiesto i Verbali e a questo punto Palazzo Chigi ha dato il via libera e i Verbali sono stati consegnati alla onlus. “Per noi è importante sottolineare l’approccio non partigiano alla questione. Si trattava di una battaglia di trasparenza e non giudichiamo nel merito le scelte. ... Leggi su ilfattoquotidiano

