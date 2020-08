Vendemmia FVG: quantità in calo del 5-10%, ottima qualità. (Di giovedì 6 agosto 2020) La Vendemmia 2020 in Friuli Venezia Giulia inizierà nell’ultima decade di agosto, con un ritardo di circa una settimana rispetto all’anno scorso. La previsione è della Coldiretti del Friuli Venezia Giulia alla luce dei primi segnali che arrivano dalla campagna. Un appuntamento sempre atteso ma che quest’anno, rimarca il presidente Michele Pavan, «vuole simbolicamente rappresentare il rilancio di un settore pesantemente colpito della chiusura del canale ho.re.ca, quello della ricettività e della ristorazione, a causa della pandemia». Le stime, riassume Marco Malison, responsabile del comparto vitivinicolo di Coldiretti Fvg, sono di una produzione in quantità ridotta del 5-10% rispetto al 2019 (più accentuata sul Pinot grigio), ma con qualità delle uve mediamente ottima su ... Leggi su udine20

zazoomblog : Vendemmia FVG: quantità in calo del 5-10% ottima qualità. - #Vendemmia #quantità #5-10% #ottima - andtomasella : Vendemmia 2020, offerte di lavoro stagionale in FVG -

Ultime Notizie dalla rete : Vendemmia FVG LavoroFVG: offerte di lavoro stagionale per la vendemmia 2020 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Collocamento mirato di Pordenone: preiscrizioni al corso di formazione "Competenze per la partecipazione a selezioni pubbliche"

8 della legge 68/1999 del territorio di Pordenone. Mon Aug 03 08:00:00 CEST 2020 LavoroFVG le ultime offerte di lavoro e tirocinio dai Centri per l'impiego Mon Aug 03 08:00:00 CEST 2020 LavoroFVG: ...

LavoroFVG: offerte di lavoro stagionale per la vendemmia 2020

10 posti disponibili con assunzione a tempo determinato per 1 mese circa (da fine agosto a fine settembre). Sono richiesti la patente A o B e mezzo proprio. L’offerta è riservata a persone maggiorenni ...

8 della legge 68/1999 del territorio di Pordenone. Mon Aug 03 08:00:00 CEST 2020 LavoroFVG le ultime offerte di lavoro e tirocinio dai Centri per l'impiego Mon Aug 03 08:00:00 CEST 2020 LavoroFVG: ...10 posti disponibili con assunzione a tempo determinato per 1 mese circa (da fine agosto a fine settembre). Sono richiesti la patente A o B e mezzo proprio. L’offerta è riservata a persone maggiorenni ...