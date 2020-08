“Vanvitelli sotto le stelle”, nuovo appuntamento con il cinema all’aperto (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Sabato 8 agosto alle ore 20,30 a Caserta nuovo appuntamento con ‘Vanvitelli sotto le stelle’, la rassegna cinematografica gratuita all’aperto ideata da Confcommercio. Il film di questa settimana è ‘Il Regno’, una commedia brillante e divertente, che strizza l’occhio all’attualità (fra i temi affrontati ci sono l’accoglienza degli stranieri e il sovranismo) – raccontandola con toni grotteschi e tragicomici – e omaggia pellicole come ‘Non ci resta che piangere’ e ‘L’armata Brancaleone’. Il Medioevo – recita infatti il sottotitolo del film – non è mai stato così vicino. Opera prima del regista Francesco Fanuele, che sarà in ... Leggi su anteprima24

carlo_cariello : RT @danielavolpecin: ‘Vanvitelli sotto le stelle’, al via la rassegna di cinema all’aperto (VIDEO) - danielavolpecin : Questa sera alle ore 20,30 in piazza Vanvitelli riparte la rassegna cinematografica gratuita ideata da Confcommerci… - danielavolpecin : “Vanvitelli sotto le stelle”, a Caserta c’è il cinema all’aperto - danielavolpecin : ‘Vanvitelli sotto le stelle’, presentato il programma della rassegna di cinema all'aperto - ViviCampania : ‘Vanvitelli sotto le stelle’, al via la rassegna di cinema all’aperto - -

Ultime Notizie dalla rete : “Vanvitelli sotto fotogallery - coppa italia, napoli inter 1-1: le immagini del match IlCorrierino.com