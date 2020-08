Valle d’Aosta, se il Gran Jourasses rischia il crollo non c’entra solo il clima. C’entrano gli alpinisti (Di giovedì 6 agosto 2020) Con il social-mediatico plauso della piccola comunità degli alpinisti, la giovane torinese Federica Mingolla aveva appena concluso la sua seconda impresa sul Monte Bianco, ripetendo una linea di salita molto difficile sulla parete Nord delle Grand Jourasses, conosciuta come “Manitua”. Nel primo report, “la Ming”, come viene chiamata dal cognome che usa nei suoi account, descrive la discesa come un incubo. Il gestore del rifugio Boccalatte-Piolti, l’appassionato Franco Perlotto, che da qualche anno cerca di mantenere in vita questo celebre punto di appoggio in alta Val Ferret, già il 24 giugno segnalava con un post la situazione: “Due ragazzi francesi sono i primi di questa stagione ad arrivare dalla parete Nord. Hanno salito la via del Linceul. La neve è ancora abbondante e le ... Leggi su ilfattoquotidiano

