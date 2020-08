Valle d’Aosta, come si sta sciogliendo il ghiacciaio Planpincieux: il video in timelapse (Di giovedì 6 agosto 2020) È allerta in val Ferret, a Courmayeur, per il crollo di una parte del ghiacciaio di Planpincieux (circa 500.000 metri cubi), posto tra i 2600 e i 2800 metri sul livello del mare. Questa mattina è iniziata l’evacuazione di residenti e turisti che occupano la parte bassa della zona. La ragione del pericolo risiederebbe nel forte sbalzo termico di questi giorni. Nel video, il timelapse sulla parte più a rischio. L'articolo Valle d’Aosta, come si sta sciogliendo il ghiacciaio Planpincieux: il video in timelapse proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

