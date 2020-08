Valle d’Aosta, allerta per il ghiacciaio di Planpincieux: c’è rischio crolli, evacuate una trentina di case in Val Ferret (Di giovedì 6 agosto 2020) Il ghiacciaio di Planpincieuxin è sorvegliato speciale in Valle d’Aosta. I tecnici regionali hanno diramato l’allerta per rischio crolli: una massa con un volume di circa 500mila metri cubi potrebbe distaccarsi da un momento all’altro a causa dell’aumento delle temperature. Per questo il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha disposto l’evacuazione delle zone rosse e gialle (una trentina di abitazioni circa) entro le 11 di questa mattina il divieto di accesso nelle stesse e l’utilizzo di una strada alternativa a quella comunale della Val Ferret. I tecnici di Regione Valle d’Aosta e Fondazione montagna sicura hanno spiegato all’amministrazione comunale di Courmayeur che ... Leggi su ilfattoquotidiano

