Valle d'Aosta, allerta per il distacco di un ghiacciaio: evacuati turisti e residenti (Di venerdì 7 agosto 2020) E' iniziata questa mattina l'evacuazione di residenti e turisti che occupano una trentina di case nella parte bassa della val Ferret (Courmayeur) a causa dell'allerta per il crollo di una parte del ghiacciaio di Planpincieux. Sul posto stanno operando carabinieri, guardia di finanza, protezione civile, forestale e vigili del fuoco. Gli sfollati sono radunati nel palaghiaccio di Courmayeur per una prima accoglienza. Il numero esatto di evacuati sarà accertato solo nelle prossime ore, con il termine delle operazioni. Il sindaco, dopo aver chiuso la vallata, ha invitato i turisti “ a trovare altre soluzioni”. ghiacciaio a rischio per anomalie termiche Per il ghiacciaio Planpincieux una prima allerta era ... Leggi su tg24.sky

