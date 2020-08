Valle d’Aosta, allerta ghiacciaio: scatta l’evacuazione in Val Ferret (Di giovedì 6 agosto 2020) A ridosso della mezzanotte è arrivata l’allerta ghiacciaio in Valle d’Aosta: immediatamente scattata l’evacuazione in Val Ferret. Niente sogni tranquilli nella piccola regione d’Italia: parliamo della Valle d’Aosta. Luogo con poco più di 125 mila abitanti. Solitamente ove si respira aria pulita e si fanno lunghe, sane e fresche dormite, soprattutto d’estate, quando la temperatura s’innalza bruscamente e la meta in questione diventa soggetto di meta turistica. Ieri sera, però, a causa di una nuova allerta per il pericolo dei crolli dal ghiacciaio di Planpincieux (situato sul versante italiano del Monte Bianco) è scattata l’evacuazione in Val ... Leggi su bloglive

MediasetTgcom24 : Valle d'Aosta, allerta ghiacciaio: scatta evacuazione in Val Ferret #Planpincieux - matteosalvinimi : ...delle proprie idee, non ha prezzo: GRAZIE! ?? P.s. Credo che anche alle regionali del 20 e 21 settembre in Ligur… - you_trend : ??*Il riepilogo ufficiale per regione riporta un aumento di 181 casi, ma non sono riportati un aumento di +10 in Val… - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Valle d'Aosta, allerta ghiacciaio: scatta evacuazione in Val Ferret #Planpincieux - LaStampa : Hanno spodestato la Valle d’Aosta che dettava legge in questa categoria. -

Ultime Notizie dalla rete : Valle d’Aosta “La terra che cura”, progetto per l'area dei Sibillini finanziato dalla Regione Marche Vivere Ascoli