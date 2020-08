Valle d'Aosta, allarme per ghiacciaio: evacuati turisti. 'In bilico una massa del volume del Duomo di Milano' (Di giovedì 6 agosto 2020) 'È stata evidenziata una porzione, rispetto al suo contorno, di circa 500 mila metri cubi. È il volume del Duomo di Milano. Un campo da calcio con sopra 80 metri di ghiaccio'. Lo ha detto in ... Leggi su leggo

