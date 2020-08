Val Ferret evacuata. Il ghiacciaio del monte Bianco rischia di staccarsi. Decisive le prossime 72 ore (Di giovedì 6 agosto 2020) ghiacciaio di nuovo a rischio crollo: 500 mila metri cubi di ghiaccio potrebbero staccarsi da un momento all'altro e precipitare a valle, nei pressi di Courmayeur. Transito vietato sulla superstrada Leggi su tg.la7

SkyTG24 : Allerta per il ghiacciaio Planpincieux: evacuata la parte bassa della Val Ferret. FOTO - LaStampa : Iniziato lo sgombero della bassa Val Ferret. In bilico mezzo milione di metri cubi di ghiaccio.. - greenMe_it : Monte Bianco, il ghiacciaio sta collassando, evacuati turisti e residenti a Courmayer in Val Ferret - Ale_Everyday : RT @OctavianZaki: La massa del ghiacciaio che si sta staccando sopra la Val Ferret è grossa quando il Duomo di Milano. - ADM_assdemxmi : RT @Legambiente: Allerta ghiacciaio in Val Ferret. Legambiente: “L’emergenza climatica sta accelerando crolli e fusioni dei ghiacciai”. htt… -