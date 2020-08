Us Avellino, conferma per lo staff medico per la prossima stagione (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPer la stagione sportiva 2020/2021 l’Us Avellino si avvarrà nuovamente delle prestazioni dello staff medico che ha già accompagnato i lupi lo scorso anno. Uno staff basato su specializzazioni e competenze che nel corso dei mesi si è distinto per professionalità e capacità e che si è conquistato sul campo la fiducia del club. Il responsabile sanitario sarà il dottor Antonio Bianco, specialista in Medicina dello Sport; medico sociale con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia sarà il dottor Gennaro Esposito, al suo terzo anno consecutivo con l’Us Avellino; medico sociale con specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione il ... Leggi su anteprima24

Prende ufficialmente il via la “Cantera Biancoverde”. A partire da oggi e fino al 17 agosto sarà possibile per i giovani atleti iscriversi alle selezioni che si svolgeranno al Partenio Lombardi. Le se ...

Avellino calcio, vai con la “Cantera biancoverde”

Avellino calcio, vai con la “Cantera biancoverde”. A partire da oggi e fino al 17 agosto sarà possibile per i giovani atleti iscriversi alle selezioni che si svolgeranno al Partenio Lombardi. Le selez ...

