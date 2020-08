Una vita anticipazioni: Agustina in fin di vita mentre Ursula e Genoveva ingannano tutti (Di giovedì 6 agosto 2020) Il suicidio di Agustina lascia tutti senza parole: nessuno si aspettava che la donna potesse arrivare a tanto, ma la donna non è ancora morta… Nessuno tranne Ursula che sa bene di aver manipolato la sua amica, tanto da spingerla al suicidio. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo iniziando con la trama della puntata di domani 7 agosto 2020. Un nuovo episodio della soap spagnola ci aspetta su Canale 5 alle 13,40. Siamo giunti all’episodio 1021 e stiamo per capire quali saranno le reazioni degli abitanti del quartiere alla morte della domestica. Nessuno immagina che la Dicenta stia agendo per mano di Genoveva che ha voluto a tutti i costi Agustina morta. E’ solo il primo passo nel cammino ... Leggi su ultimenotizieflash

matteosalvinimi : Beirut devastata dalla catastrofe. Un abbraccio di solidarietà al popolo libanese, una preghiera per le vittime e p… - LegaSalvini : TERRIFICANTE. UNA PREGHIERA PER #BEIRUT?? “Beirut devastata dalla catastrofe. Un abbraccio di solidarietà al popolo… - ivanscalfarotto : Aver conosciuto Sergio #Zavoli, e aver potuto conversare con lui durante le lunghe sedute del Senato al tempo della… - GerberArancio : RT @CasaLettori: La vita è una grande avventura verso la luce Paul Claudel Nato il #6agosto 1868 #CantoDellaVita a #CasaLettori @Rafa… - elisapotter03_ : RT @mikrokojeon: Per gli altri seguire dei cantanti sarà una cosa futile, ma nessuno sa quanto mi aiutano quei ragazzi con la loro musica,… -