Una pessima Roma saluta l’Europa League: il Siviglia ai quarti, giallorossi mai in partita [FOTO] (Di giovedì 6 agosto 2020) Una brutta Roma. Bruttissima, che abbandona le speranze europee. Oggi la notizia della cessione societaria ed il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin, poi la pessima prestazione della squadra di Fonseca contro il Siviglia. Si è conclusa la partita degli ottavi di finale di Europa League, i giallorossi salutano la possibilità di lottare per vincere il trofeo, si conclude così una stagione altalenante. La Roma si è presentata in forma dopo il lockdown, oggi il passo indietro è stato evidente. Dominio totale per il club spagnolo, la Roma non è stata quasi mai pericolosa, da registrare un’occasione di Dzeko nell’arco dei 90 minuti. In grossa difficoltà tutta ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Una pessima L'ariete carica il cervo. Ma è una pessima idea Il Tempo Coronavirus, in Sicilia l'Rt peggiore d'Italia: l'indice di contagio schizza a 1.62, dodici regioni sopra 1

E' la Sicilia la Regione con l'Rt peggiore tra le 12 che attualmente hanno l'indice di contagio sopra 1, secondo il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute che riporta una analisi dei dati ...

Filippo Rossi, una destra cui puoi finalmente prestare il tuo accappatoio

Ora che Filippo Rossi ha fondato il partito-movimento della Buona Destra, lo possiamo dire, era lui, in tempi adesso già incredibilmente remoti, ad avvisare amichevolmente gli altri, su quanto fosse d ...

