Un pezzo di ghiacciaio grande come il Duomo star per crollare su Courmayeur (Di giovedì 6 agosto 2020) Paura a Coumayer dove 75 persone sono state evacuate nella parte bassa della val Ferret per la minaccia di cedimento del ghiacciaio di Planpincieux, che fa parte del massiccio Monte Bianco. L'allarme è partito mercoledì e il sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi ha firmato l'ordinanza per disporre la chiusura della valle. L'allerta è scattata per 72 ore. Il sindaco ha informato della situazione in una conferenza stampa oggi. "L'evacuazione era improrogabile. Così ha detto il sindaco di Courmayeur in una conferenza stampa sull'emergenza in val Ferret, per il ghiacciaio Planpincieux. LValerio Segor, dirigente dell'assessorato regionale della Valle d'Aosta delle Opere pubbliche, ha detto che la massa volumetrica della parte del ghiacciaio che si sta distaccando ...

