Un badante violento, poi la denuncia: in manette l’assistente di un 98enne (Di giovedì 6 agosto 2020) L’anziano signore era costretto in casa dal suo badante polacco da almeno due anni. In un primo momento l’arresto era considerato eccessivo. Ora è arrivato anche il decreto ingiuntivo. Due anni di vero inferno, in cui un uomo di ben 98 anni non aveva il permesso di muoversi di casa. E oltre a questo obbligo, … L'articolo Un badante violento, poi la denuncia: in manette l’assistente di un 98enne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : badante violento Badante violento con l'anziano, indaga la procura Toscana Media News Badante violento con l'anziano, indaga la procura

Aperta un'inchiesta dopo la segnalazione di urla provenienti dalla casa di un ultranovantenne. Divieto di avvicinamento per l'uomo che lo accudiva VINCI — La procura di Firenze indaga sui presunti epi ...

Lampedusa, non ci sono le ambulanze per trasportare i migranti positivi al Covid-19

Torna a parlare il direttore del centro di accoglienza hot spot dell'isola, Gian Lorenzo Marinese dando delle spiegazioni per come si sono svolte le operazioni di trasferimento di ieri, dal centro di ...

Aperta un'inchiesta dopo la segnalazione di urla provenienti dalla casa di un ultranovantenne. Divieto di avvicinamento per l'uomo che lo accudiva VINCI — La procura di Firenze indaga sui presunti epi ...Torna a parlare il direttore del centro di accoglienza hot spot dell'isola, Gian Lorenzo Marinese dando delle spiegazioni per come si sono svolte le operazioni di trasferimento di ieri, dal centro di ...