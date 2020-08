"Un abominio fascista". Finisce malissimo: Sgarbi insulta la Carfagna e la trascina in tribunale, il caos (Di giovedì 6 agosto 2020) “Un provvedimento fascista, mi viene impedito di esercitare il mandato parlamentare”. Vittorio Sgarbi non ha alcuna intenzione di chiedere scusa, anzi è ancora più arrabbiato dopo che Roberto Fico ha ufficializzato la sospensione del critico d'arte per 15 giorni a causa di quanto accaduto alla Camera lo scorso 25 giugno. In quell'occasione c'era stato uno scontro acceso con Mara Carfagna e Giusi Bartolozzi, entrambe di Forza Italia: Sgarbi era stato portato fuori dall'Aula con la forza. “Io non ho nulla di cui pentirmi o ravvedermi - ha tuonato il deputato del gruppo Misto - e per questo denuncerò con un esposto alla magistratura la Carfagna, la Bartoluzzi e il presidente Fico, sperando che non si facciano scudo dell'immunità”. Poi ... Leggi su liberoquotidiano

