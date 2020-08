UFFICIALE | Cambia la proprietà della Roma che passa da Pallotta a Friedkin: il comunicato (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma Cambia proprietà e passa dalle mani di Pallotta a quelle di Friedkin: il comunicato UFFICIALE. Leggi su 90min

Roma da Pallotta a Friedkin “Accordo per la vendita del club”

ROMA (ITALPRESS) – Ufficiale il cambio di proprietà in casa Roma. In una nota pubblicata stamane, la società giallorossa “conferma che questa notte è stato raggiunto un accordo tra AS Roma SPV, LLC, l ...

