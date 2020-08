Twitter blocca l’account della campagna elettorale di Trump (Di giovedì 6 agosto 2020) Il provvedimento preso dai vertici di Twitter riguarda alcuni post scritti dallo staff del presidente americano. Si parla di disinformazione in merito all’emergenza Covid, ancora forte negli Stati Uniti. Arriva una nuova stoccata ai danni di Donald Trump e della sua campagna elettorale. E ancora una volta, il colpo nei confronti del presidente degli Stati … L'articolo Twitter blocca l’account della campagna elettorale di Trump proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

