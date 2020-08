Twitter blocca il profilo della campagna di Trump che aveva scritto che i bambini sono virtualmente immuni al coronavirus (Di giovedì 6 agosto 2020) C’erano stati precedenti noti, come il flag con l’alert per le fake news inserito sotto a un tweet di Donald Trump. Ora, il social network di Jack Dorsey, Twitter, apre un altro fronte della battaglia contro le fake news collegate agli account del presidente Usa. Infatti, nella notte, Twitter ha bloccato l’attività del profilo TeamTrump, quello che il presidente utilizza per la campagna elettorale della sua rielezione. Il motivo? Erano state riportate delle dichiarazioni dell’inquilino della Casa Bianca che aveva affermato che i bambini sono virtualmente immuni dal coronavirus. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

repubblica : Coronavirus nel mondo, Trump: 'Vaccino prima di fine 2020'. Ma Twitter gli blocca l'account per fake news sul covid… - fattoquotidiano : Coronavirus, “bimbi praticamente immuni” Twitter blocca post della campagna di Trump e Facebook lo cancella (ed è l… - TizianaFerrario : Se fai il presidente degli Usa non puoi fare supposizioni sconnesse. Devi parlare solo quando hai dati concreti in… - leonardovertise : @matyzzle @gredblue quando si decideranno a mettere la funzione 'blocca a tappeto indiscriminatamente tutti quelli… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Facebook e Twitter bloccano un post di #Trump: 'Fake news sul Covid' -