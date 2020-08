Tv in lutto. ”Un posto al sole” e ”L’amica geniale” piangono il giovane attore (Di giovedì 6 agosto 2020) Televisione in lutto per la prematura scomparsa di Marco Malapelle, attore noto per aver recitato nella fiction ”Un posto al sole” e ”L’amica geniale”, serie tv tratta dai racconti di Elena Ferrante. Marco, detto ‘o Gemello (aveva un fratello che pure lavorava nello stesso settore) trentenne e deceduto in breve tempo a causa di una malattia, un tumore al cervello. La malattia, stando alle testimonianze di chi lo conosce, lo ho stroncato nel giro di qualche mese. A dare notizia della scomparsa, su Facebook, è stata la pagina “Quartiere Sanità Napoli e dintorni”. Un quartiere popoloso di Napoli a cui l’artista molto attaccato. Marco Malapelle aveva lavorato molto a teatro, poi le occasioni sulla televisione nazionale con la recitazione nella fiction di Rai Tre “Un ... Leggi su caffeinamagazine

