Tv, finisce in acqua con l’auto: famoso conduttore perde la vita (Di giovedì 6 agosto 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Al peggio non c’è mai fine e questo 2020 sembra non volerci proprio regalare una gioia. Da inizio anno ad oggi sono state davvero moltissime le tragedie che abbiamo dovuto affrontare. Non smettono mai di arrivare brutte di notizie, a partire dall’arrivo del Coronavirus che ha stravolto tutta la nostra vita. Oltretutto non dimentichiamoci di tutte le perdite che il mondo dello spettacolo e del cinema hanno vissuto negli ultimi mesi. Un po’ il Covid, un po’ alcuni tragici incidenti, il mondo dello spettacolo e del cinema ha subito delle tragiche perdite e un’altra è arrivata proprio stanotte. (Continua...) Un famoso conduttore della televisione britannica ha perso la vita in un tragico incidente automobilistico. Per ... Leggi su howtodofor

risparmioidrico : Piove, forte, e Milano finisce sott’acqua: “rigurgita” il Seveso - Laura6976 : @viviana_manca @MaurizioAlba Forse senza arrivare a congelarle del tutto boh. Finisce che poi me le scordo come mi… - longhi_dorino : @arsviolant @G_Alex_96 @matteosalvinimi Ma anche gran parte degli italiani ritiene una cosa giusta mandarlo al proc… - Emergenza24 : RT @vvfveneto: #5agosto 6:15 #Vicenza, auto finisce cappottata nel torrente Orolo in strada di Lobia: il conducente muore, la passeggera r… - mrjosh75 : macchina impolverata, finisce acqua tergicristallo e con quel poco che esce impasta il vetro, tramonto bellissimo c… -

Ultime Notizie dalla rete : finisce acqua Tragico incidente: l’auto finisce in acqua e il famoso conduttore perde la vita SoloGossip.it Finisce nella roggia mentre pesca, pensionato disperso

LANGOSCO. Stava pescando sulla riva del roggione Sartirana alle porte di Langosco vicino al salto idroelettrico quando si sono perse le sue tracce. Mario Tonetti, un 78enne residente a Vercelli, ma co ...

Sos in mare, bagnino salva due bambine e resta ferito dopo l’impatto con gli scogli

A Castiglione della Pescaia bandiera rossa e onde alte due metri. Il 33enne finisce in ospedale: «ma rifarei 1000 volte la stessa cosa» CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. «I dottori dicono che ho preso un bel ...

LANGOSCO. Stava pescando sulla riva del roggione Sartirana alle porte di Langosco vicino al salto idroelettrico quando si sono perse le sue tracce. Mario Tonetti, un 78enne residente a Vercelli, ma co ...A Castiglione della Pescaia bandiera rossa e onde alte due metri. Il 33enne finisce in ospedale: «ma rifarei 1000 volte la stessa cosa» CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. «I dottori dicono che ho preso un bel ...